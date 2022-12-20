19 декабря в Украине в результате российской агрессии погибли пять мирных жителей – Офис президента

Еще восемь человек получили ранения.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области три человека погибли, пять были ранены, в Херсонской области два человека погибли, три были ранены.

Контекст:

17 декабря в результате российской агрессии в Украине погибли четыре мирных жителя.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря была подтверждена гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.