200 дронов-камикадзе для пограничников передал фонд Александра Трухина

"В кратчайшие сроки они будут направлены в пограничные подразделения, выполняющие задачи по обороне страны, в том числе в мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон", – заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

По его словам, 200 современных дронов значительно усилят потенциал пограничных подразделений на передовой.

Он добавил, что пограничники наравне с другими украинскими военнослужащими защищают Украину по всей линии фронта.

"Полученные средства позволят еще эффективнее уничтожать врага, уберегая жизни наших воинов", – сказал Дейнеко.

Представители Благотворительного фонда Александра Трухина и Государственной пограничной службы обсудили дальнейшие шаги сотрудничества по усилению пограничных подразделений, отметили в пресс-службе.