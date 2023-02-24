Россия несколько раз переносила дату вторжения – глава ГПСУ

"Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из Республики Беларусь по Чернобыльской зоне. У нас была эта информация, мы долгое время полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Потому это дало возможность и нам качественно готовиться", – сказал он.
По словам главы ГПСУ, за две недели до вторжения пограничники вывезли всю секретную документацию из Мариуполя, Краматорска, Харькова, Сум, Чернигова, Херсона и ряда других городов.
"Мы ясно понимали, что вторжение будет с территории Беларуси, по чернобыльскому направлению. Четко понимали, что будет на границе Харьковской и Луганской областей, где враг должен был зайти на территорию Украины с целью оцепления и ликвидации нашей группировки в зоне Операции объединенных сил", – сказал он.
Он отметил, что сомневался в том, что наступление будет идти и из Крыма. Также Дейнеко рассказал, что россияне несколько раз переносили дату вторжения.
"Сначала это было 19 февраля, затем – 22-е, и последняя [дата] – 24 февраля. Враг выжидал. Он был готов. Мы фиксировали, что находившиеся на территории Беларуси, на "учениях" так называемых, военнослужащие российских войск начали звонить своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было ясно понятно, что до вторжения оставались считанные дни", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.