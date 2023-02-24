Россия несколько раз переносила дату вторжения – глава ГПСУ

"Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за две недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из Республики Беларусь по Чернобыльской зоне. У нас была эта информация, мы долгое время полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. У нас были видеоматериалы, фото, мы подробно знали план. Потому это дало возможность и нам качественно готовиться", – сказал он.

По словам главы ГПСУ, за две недели до вторжения пограничники вывезли всю секретную документацию из Мариуполя, Краматорска, Харькова, Сум, Чернигова, Херсона и ряда других городов.

"Мы ясно понимали, что вторжение будет с территории Беларуси, по чернобыльскому направлению. Четко понимали, что будет на границе Харьковской и Луганской областей, где враг должен был зайти на территорию Украины с целью оцепления и ликвидации нашей группировки в зоне Операции объединенных сил", – сказал он.

Он отметил, что сомневался в том, что наступление будет идти и из Крыма. Также Дейнеко рассказал, что россияне несколько раз переносили дату вторжения.

"Сначала это было 19 февраля, затем – 22-е, и последняя [дата] – 24 февраля. Враг выжидал. Он был готов. Мы фиксировали, что находившиеся на территории Беларуси, на "учениях" так называемых, военнослужащие российских войск начали звонить своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было ясно понятно, что до вторжения оставались считанные дни", – сказал он.