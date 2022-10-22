21 октября россияне нанесли по Украине пять ракетных и 19 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 94 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Вражеские удары получили районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Одрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области. Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА Shahed-136", – сообщили в Генштабе.

Кроме этого, россияне из танков, артиллерии и минометов вели обстрелы районов населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевком, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.