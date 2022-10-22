21 октября россияне нанесли по Украине пять ракетных и 19 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 94 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Вражеские удары получили районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Одрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области. Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА Shahed-136", – сообщили в Генштабе.
Кроме этого, россияне из танков, артиллерии и минометов вели обстрелы районов населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевком, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, рассказал 19 октября президент Владимир Зеленский.