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ВОЙНА В УКРАИНЕ

400 млн грн на гранатометы, пулеметы и минометы для ТрО. ОККО и "Повернись живим" запустили новую инициативу

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Оружие будет передаваться военным партиями по мере производства и доставки
Оружие будет передаваться военным партиями по мере производства и доставки
Фото: Анатолий Гаевский

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" начали новый совместный проект помощи ВСУ – "Око за око – 2. Озброїмо ТрО до зубів". Его цель – полностью закрыть неотложную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах. Для этого компания и фонд аккумулируют 400 млн грн, сообщили 11 апреля в пресс-службе ОККО.

"Нет времени на раскачку, когда война идет. Для победы продолжаем обеспечивать и усиливать наших военных. Поэтому, пока длился первый проект, мы вместе с фондом проработали и утвердили уже второй, – комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк. – Уверены, что новая инициатива также объединит мощное водительское сообщество ради общей цели – вооружить 31 бригаду ТрО до зубов. 31 бригаду, где почти у каждого из нас есть кто-то из друзей, коллег или знакомых из соседнего двора. Тех же ребят, которые ушли защищать от врага нашу страну и героически несут службу в разных горячих точках каждый день".

Механика проекта "Око за око – 2" осталась той же – ОККО будет перечислять по 1 грн с каждого проданного литра топлива PULLS 95 / Diesel на вооруженное усиление ТрО. Кроме того, донатить также можно и на спецсчет фонда "Повернись живим".

"Мы покупаем коллективное, групповое пехотное вооружение, на которое в той войне, которая сейчас идет на востоке, есть наибольшой запрос. Это оружие, которое уже не индивидуально, но непосредственно воюет на поле боя, то есть на уровне взводов, на уровне рот, на уровне батальонов, – комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут. – Каждая из 31 бригады ТрО так или иначе задействована в боевых действиях. Мы присоединились к созданию ТрО, мы разворачивали командование ТрО перед полномасштабным вторжением, мы активно работаем с ТрО после начала полномасштабного вторжения и сегодня, несмотря на активное участие ТрО в этой войне, они получают вооружение и технику по остаточному принципу. У них большой дефицит именно того вооружения, которое мы закупаем, и то, что мы закупим, позволит существенно нарастить потенциал большинства бригад ТрО непосредственно на поле боя".

Собранные средства пойдут на покупку 100 автоматических гранатометов (УАГ-40), 200 крупнокалиберных пулеметов (ДШК) и 300 минометов калибра 82 мм. Оружие будет передаваться военным партиями по мере производства и доставки.

ОККО также присоединилось к сбору средств "Повернись живим" на "Довгі РУКи ТрО". Донат в размере 48 млн грн полностью закрыл потребность 11 областей, где не хватало от 22% до 55% нужной суммы на разведывательно-ударные комплексы для местных бригад теробороны.

Теги: военные, помощь, гранатомет, ОККО, миномет, пулемет
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