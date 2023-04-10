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ОККО и "Повернись живим": 325 млн грн на 25 разведкомплексов для ВСУ аккумулировано

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"Шарк" это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами
"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами
Фото: okko.ua

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" завершили сбор 325 млн грн на 25 разведкомплексов "Шарк" для Вооруженных сил Украины. Об этом ОККО сообщила в своем Facebook 10 апреля.

"Мы это сделали. Благодарю каждого из миллионов украинских водителей, приобщившихся к инициативе. Вместе мы смогли достаточно быстро аккумулировать необходимую сумму на разведкомплексы для усиления армии. Буквально каждую неделю на счетчике мы видели плюс один новый "Шарк". И такая ваша вовлеченность и поддержка впечатляют, – прокомментировал сбор "Обозревателю" СЕО ОККО Василий Даныляк. – Вы побуждаете нас не останавливаться. Сегодня мы подводим итоги одной инициативы, а уже завтра мы стартуем с новым не менее масштабным проектом помощи ВСУ вместе с "Повернись живим" и вами".

Инициатива "Око за око" стартовала 1 ноября 2022 года, компания перечисляла в Фонд по гривне с каждого проданного литра топлива Pulls 95 / Diesel, также украинцы донатили на "Шарки" дополнительно.

"Миллионы украинцев присоединились ради помощи армии к нашему с ОККО проекту, и мы благодарны каждому, – рассказал директор "Повернись живим" Тарас Чмут. – Первый из комплексов "Шарк" уже в ВСУ. А скоро и остальные 24 будут вести разведку вдоль всего фронта. Отслеживать движение врага и корректировать огонь артиллерии на глубину до 60 км. А значит, сохранят жизнь наших защитников и будут приближать победу в войне с Россией. Важно, что это не отдельные беспилотники, а самодостаточные автономные комплексы в полноприводном микроавтобусе, специально разработанном командой фонда под их работу. Это значительно увеличивает мобильность и возможности экипажей, оберегает их".

Фото: okko.ua
Фото: okko.ua

Контекст:

"Шарк" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять ряд боевых задач. В состав одного комплекса входят наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами для разминирования и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Теги: беспилотники, ОККО, Виталий Дейнега, Повернись живим, Тарас Чмут
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