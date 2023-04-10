ОККО и "Повернись живим": 325 млн грн на 25 разведкомплексов для ВСУ аккумулировано

"Мы это сделали. Благодарю каждого из миллионов украинских водителей, приобщившихся к инициативе. Вместе мы смогли достаточно быстро аккумулировать необходимую сумму на разведкомплексы для усиления армии. Буквально каждую неделю на счетчике мы видели плюс один новый "Шарк". И такая ваша вовлеченность и поддержка впечатляют, – прокомментировал сбор "Обозревателю" СЕО ОККО Василий Даныляк. – Вы побуждаете нас не останавливаться. Сегодня мы подводим итоги одной инициативы, а уже завтра мы стартуем с новым не менее масштабным проектом помощи ВСУ вместе с "Повернись живим" и вами".

Инициатива "Око за око" стартовала 1 ноября 2022 года, компания перечисляла в Фонд по гривне с каждого проданного литра топлива Pulls 95 / Diesel, также украинцы донатили на "Шарки" дополнительно.

"Миллионы украинцев присоединились ради помощи армии к нашему с ОККО проекту, и мы благодарны каждому, – рассказал директор "Повернись живим" Тарас Чмут. – Первый из комплексов "Шарк" уже в ВСУ. А скоро и остальные 24 будут вести разведку вдоль всего фронта. Отслеживать движение врага и корректировать огонь артиллерии на глубину до 60 км. А значит, сохранят жизнь наших защитников и будут приближать победу в войне с Россией. Важно, что это не отдельные беспилотники, а самодостаточные автономные комплексы в полноприводном микроавтобусе, специально разработанном командой фонда под их работу. Это значительно увеличивает мобильность и возможности экипажей, оберегает их".

Фото: okko.ua