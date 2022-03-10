42% украинцев считают, что о возобновлении дружеских отношений с россиянами не может быть и речи – опрос

22% украинцев думают, что восстановление отношений с россиянами возможно через 20–30 лет после окончания войны Фото: ЕРА

22% опрошенных думают, что восстановление отношений возможно через 20–30 лет после окончания войны, 18% – что через 10–15 лет.

12% респондентов предполагают, что возобновление дружбы с россиянами может произойти через пару лет после войны.

"Чуть больше верят в восстановление отношений жители юга и востока и те, кто имеет родственников в России. Но и среди них больше трети вообще не верят в возобновление дружбы между народами", – отмечают социологи.

Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Война России против Украины. Главное