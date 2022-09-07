6 сентября от российских обстрелов погибло три мирных жителя Донецкой области – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! За 6 сентября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковеевке. Еще два человека получили ранения", – написал он.

Всего с начала российского вторжения погибло 803 мирных жителя региона, еще 2023 ранены. Данные приведены без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе, так как его сейчас невозможно установить.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)