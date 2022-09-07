6 сентября от российских обстрелов погибло три мирных жителя Донецкой области – глава ОВА

"Россия убивает гражданских! За 6 сентября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковеевке. Еще два человека получили ранения", – написал он.
Всего с начала российского вторжения погибло 803 мирных жителя региона, еще 2023 ранены. Данные приведены без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе, так как его сейчас невозможно установить.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.