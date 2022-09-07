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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 сентября от российских обстрелов погибло три мирных жителя Донецкой области – глава ОВА

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Кириленко: Россия убивает гражданских!
Кириленко: Россия убивает гражданских! 
Фото: Павло Кириленко / Facebook

За сутки 6 сентября в результате российских обстрелов погибло три мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко 7 сентября.

"Россия убивает гражданских! За 6 сентября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Георгиевке, Красногоровке и Парасковеевке. Еще два человека получили ранения", – написал он.

Всего с начала российского вторжения погибло 803 мирных жителя региона, еще 2023 ранены. Данные приведены без учета количества погибших в Мариуполе и Волновахе, так как его сейчас невозможно установить.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02AB5g7mtsuKVTRdhpoFG9bZyUQva8t23BV1F5sRZwe3VRxssrdigwxCym6P7jPZWEl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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