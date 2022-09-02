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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал спецподразделению "Альфа" боевые дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн грн

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"Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений
"Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений
Фото: пресс-служба "Метинвест"

"Метинвест" Рината Ахметова передал спецподразделениям Центра специальных операций "А" СБУ помощь на 30 млн грн, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи, учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метинвест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевые дроны и специальные дроны для разведки, тепловизоры, одежду и прочее, на общую сумму более 30 млн грн", – рассказал глава проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Руководитель Центра "А" СБУ Роман Назаров отметил, что автомобили и боевые дроны сейчас на войне незаменимы.

"На сегодняшний день мы выполняем самые трудные задачи, порой и в тылу врага. Помощь, которую предоставила компания, очень важна именно сейчас", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа "Метинвест" с начала полномасштабной агрессии России против Украины направила на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям более 1,7 млрд грн. Об этом говорится в отчете компании Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений. Защитники получат среди прочего 100 тысяч бронежилетов, их делают как из сертифицированной спецстали производства "Метинвест", так и привозят из-за границы. Кроме того, компания передала ВСУ около 400 дронов, 1500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок, 27 тысяч турникетов и 500 аптечек.

Военные медики ГУР получили 20 машин скорой помощи стоимостью €300 тыс., ВСУ – медикаменты и медоборудование почти на 21 млн грн. "Метинвест" передал на фронт 100 полноприводных пикапов на сумму более €2 млн. Из стали компании изготовили около 60 тысяч противотанковых ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники.

Теги: СБУ, автомобили, Альфа, Метинвест, помощь, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, дроны
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