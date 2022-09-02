Ахметов передал спецподразделению "Альфа" боевые дроны, бронированные машины и тепловизоры на 30 млн грн

"Ребята из Центра "А" обратились к нам и попросили о помощи, учитывая, какие важные задачи они выполняют в тылу врага, "Метинвест" выразил готовность помочь. Мы полностью оборудовали подразделение, предоставили автомобили, броневик, десятки дронов, включая боевые дроны и специальные дроны для разведки, тепловизоры, одежду и прочее, на общую сумму более 30 млн грн", – рассказал глава проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Руководитель Центра "А" СБУ Роман Назаров отметил, что автомобили и боевые дроны сейчас на войне незаменимы.

"На сегодняшний день мы выполняем самые трудные задачи, порой и в тылу врага. Помощь, которую предоставила компания, очень важна именно сейчас", – сказал он.

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