Американская ATN вместе с донорами поставила ВСУ рекордное количество тепловизоров, оплаченных криптовалютой

Доля ATN в поставках тепловизоров украинской армии с начала войны в 2014 году превышает 70% Фото: mil.gov.ua

"Впервые в истории криптовалют и рынка товаров военного назначения подобное соглашение состоялось с оплатой криптовалютой непосредственно на производителя. В данном случае, поскольку производитель американский, а в Америке крипта полноценно легализована, стало возможным оплатить поставки непосредственно в крипте полностью в рамках законодательства Украины и США", – рассказал Константин Тимонькин – волонтер и эксперт по оборонным поставкам "Фундації "Течія". Это сообщество IT-специалистов, которые заинтересованы в развитии информационных технологий в Украине, с начала войны они объявили сбор криптовалюты для потребностей ВСУ.

Тимонькин добавил, что контракт оплачивается пожертвованиями IT-предпринимателей в криптовалюте, а также за счет благотворительного взноса самой компании ATN и частных доноров, при этом распределение средств между участниками не разглашается.

"Я хотел бы особо подчеркнуть, что это рекордная поставка крайне необходимого высокотехнологичного оборудования, для которой не были задействованы средства украинских или американских налогоплательщиков. Все было оплачено предпринимателями-донаторами и поставщиком производителя", – объяснил Тимонькин.

Получатели оборудования – Генштаб ВСУ, ССО и ГУР, его объем превышает все предыдущие поставки такого оборудования от всех поставщиков вместе взятых с начала войны в 2014 году.

"Каждый посильный донейт в криптофонд Aid For Ukraine, инвестиции в украинские криптостартапы, развитие международного блокчейн-бизнеса в Украине приблизят нашу победу и будут способствовать экономическому восстановлению", – отметил на Международной конференции криптовалют в Сан-Франциско 12 июня первый заместитель главы Минцифры Александр Борняков.

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ATN для криптофонда Aid For Ukraine Министерства цифровой трансформации Украины поставила через европейских партнеров тепловизоры на сумму $3,5 млн.

"Мы очень благодарны АТN за то, что она в самые трудные времена февраля и марта приняла решение остановить поставки по существующим государственным и частным контрактам в 40 странах мира и сосредоточила все производственные мощности на том, чтобы максимально быстро предоставить необходимую продукцию Украине. На данный момент суммарно удалось вооружить более 15 тыс. военных", – добавил Тимонькин.

ATN Corporation – американская компания, производитель приборов ночного видения, тепловизоров, биноклей и тактических оптических систем.

"По оценкам самой компании, доля ATN в поставках тепловизоров украинской армии с начала войны в 2014 году превышает 70%", – отмечают "Українські новини".