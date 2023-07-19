Археологи оккупантов ведут раскопки с целью доказать "принадлежность Херсонеса к России" и могут сознательно уничтожать артефакты – Центр нацсопротивления

"На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются раскопки украинского памятника национального значения на месте древнего греческого города Херсонес. Основная задача, которая стоит перед расхитителями исторического памятника, – это доказать "принадлежность города к России", – сказано в сообщении.

В ЦНС отметили, что Крым уже видел подобные попытки во времена Второй мировой войны. Тогда раскопки на полуострове проводили нацисты, которые искали доказательства, что якобы "Крым – чисто немецкая земля, где раньше царило готское государство".

"Современные оккупанты хотят доказать, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда ставит цель провести эту линию до Киевской Руси, наследником которой себя считает путинский режим", – пояснили в Центре нацсопротивления.

Там добавили, что, по замыслу оккупантов, это даст российской пропаганде не только "обосновать свое право на полуостров", но и нивелировать историю крымских татар как "незначительный этап в истории Крыма".

"Для выполнения задачи российские "историки" могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия. В частности, множество артефактов вывозится в РФ. То есть продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника", – подчеркнули в ЦНС.

Центр национального сопротивления предупредил, что имена всех тех, кто участвует в искажении истории и работает на российскую пропаганду, известны и каждый будет отвечать за это перед судом.