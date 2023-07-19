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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Археологи оккупантов ведут раскопки с целью доказать "принадлежность Херсонеса к России" и могут сознательно уничтожать артефакты – Центр нацсопротивления

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Оккупантам поставлена задача доказать, что история Херсонеса якобы имеет связь с российской историей
Оккупантам поставлена задача доказать, что история Херсонеса якобы имеет связь с российской историей
Фото: depositphotos.com

Российские археологи и местные коллаборанты под наблюдением военных РФ ведут незаконные раскопки на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом 19 июля сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

"На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются раскопки украинского памятника национального значения на месте древнего греческого города Херсонес. Основная задача, которая стоит перед расхитителями исторического памятника, – это доказать "принадлежность города к России", – сказано в сообщении.

В ЦНС отметили, что Крым уже видел подобные попытки во времена Второй мировой войны. Тогда раскопки на полуострове проводили нацисты, которые искали доказательства, что якобы "Крым – чисто немецкая земля, где раньше царило готское государство".

"Современные оккупанты хотят доказать, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда ставит цель провести эту линию до Киевской Руси, наследником которой себя считает путинский режим", – пояснили в Центре нацсопротивления.

Там добавили, что, по замыслу оккупантов, это даст российской пропаганде не только "обосновать свое право на полуостров", но и нивелировать историю крымских татар как "незначительный этап в истории Крыма".

"Для выполнения задачи российские "историки" могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия. В частности, множество артефактов вывозится в РФ. То есть продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника", – подчеркнули в ЦНС.

Центр национального сопротивления предупредил, что имена всех тех, кто участвует в искажении истории и работает на российскую пропаганду, известны и каждый будет отвечать за это перед судом.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

1 июня 2015 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение о переводе заповедника "Херсонес Таврический" в федеральное ведение. В ответ Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в том, что она пытается присвоить заповедник и "ставит под угрозу существование Херсонеса как целостного историко-архитектурного комплекса".

В 2018 году появилась информация о том, что в Херсонесе без согласования с ЮНЕСКО убрали историческую плитку.

В 2020 году в МИД Украины заявили, что оккупационные власти Крыма выставили на продажу брусчатку из "Херсонеса Таврического". Объявление о продаже брусчатки было размещено на российском сайте Avito.ru, позже оно пропало.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма.

В 2021 году в отчете ЮНЕСКО говорилось, что Россия присвоила более 4 тыс. памятников в аннексированном Крыму и вывозит артефакты.

Теги: Крым, оккупация, Херсонес, российская пропаганда, история, война России против Украины, российские оккупанты
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