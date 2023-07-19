Археологи оккупантов ведут раскопки с целью доказать "принадлежность Херсонеса к России" и могут сознательно уничтожать артефакты – Центр нацсопротивления

"На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются раскопки украинского памятника национального значения на месте древнего греческого города Херсонес. Основная задача, которая стоит перед расхитителями исторического памятника, – это доказать "принадлежность города к России", – сказано в сообщении.
В ЦНС отметили, что Крым уже видел подобные попытки во времена Второй мировой войны. Тогда раскопки на полуострове проводили нацисты, которые искали доказательства, что якобы "Крым – чисто немецкая земля, где раньше царило готское государство".
"Современные оккупанты хотят доказать, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда ставит цель провести эту линию до Киевской Руси, наследником которой себя считает путинский режим", – пояснили в Центре нацсопротивления.
Там добавили, что, по замыслу оккупантов, это даст российской пропаганде не только "обосновать свое право на полуостров", но и нивелировать историю крымских татар как "незначительный этап в истории Крыма".
"Для выполнения задачи российские "историки" могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия. В частности, множество артефактов вывозится в РФ. То есть продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника", – подчеркнули в ЦНС.
Центр национального сопротивления предупредил, что имена всех тех, кто участвует в искажении истории и работает на российскую пропаганду, известны и каждый будет отвечать за это перед судом.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.
1 июня 2015 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение о переводе заповедника "Херсонес Таврический" в федеральное ведение. В ответ Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в том, что она пытается присвоить заповедник и "ставит под угрозу существование Херсонеса как целостного историко-архитектурного комплекса".
В 2018 году появилась информация о том, что в Херсонесе без согласования с ЮНЕСКО убрали историческую плитку.
В 2020 году в МИД Украины заявили, что оккупационные власти Крыма выставили на продажу брусчатку из "Херсонеса Таврического". Объявление о продаже брусчатки было размещено на российском сайте Avito.ru, позже оно пропало.
В августе 2021 года Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. В документе описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма.
В 2021 году в отчете ЮНЕСКО говорилось, что Россия присвоила более 4 тыс. памятников в аннексированном Крыму и вывозит артефакты.