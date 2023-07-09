Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам скопления россиян, между ВСУ и оккупантами произошло более 30 боев – Генштаб

Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также были уничтожены 10 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один российский склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.