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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам скопления россиян, между ВСУ и оккупантами произошло более 30 боев – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом 9 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также были уничтожены 10 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один российский склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02tvDLkEGUWWmrfunawP9naD72FfFGA7WPzcgCdeNb5sY3CM9gMXSDQUae8dxL8tmsl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, столкновения, артиллерия, ВСУ, война России против Украины
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