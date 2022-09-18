Береза заявил, что Лещенко надел шеврон 72-й ОМБР, не имея на это права. Тот назвал его "клоуном" и поблагодарил за "рекламу"

Лещенко позирует так, что на снимке видно – на рукаве его куртки шеврон этой бригады.

Экс-нардеп Борислав Береза, который служил в Вооруженных силах Украины, а 16 сентября сообщил, что был списан по состоянию здоровья, заявил, что Лещенко не имел права надевать шеврон.

"А что это за шлюха налепила на себя шеврон 72 ОМБР? С какого испуга? Это что оно такое вынюхало, что считает себя достойным этого шеврона? Считает ли Сергей Лещенко, что такое право у него есть из-за того, что его жена работала в Москве в прошлом году, пока украинских военных убивали россияне на Донбассе? Нет, это не дает ему такого права. А может склонность к вечеринкам в то время, когда 72-я бригада защищала Киев и Бахмут? Тоже нет! Надо быть частью бригады, чтобы иметь носить этот шеврон! Немедленно сними шеврон, курва! В бригаде мне сообщили, что шеврон этому чудовищу подарили за помощь, но одевать его он не имеет права. Хочет надеть? Пусть подписывает контракт. Но он никогда не подпишется. Так что курва, снимай шеврон!" – написал он.

Лещенко в ответ опубликовал фото наградного документа о том, что его вручили нагрудный знаком бригады за помощь.

"Сижу, никого не трогаю. Как вдруг получаю извещение от мониторинга новостей: политическая проститутка Борислав Береза вспомнил мою фамилию в контексте 72-й бригады Черных запорожцев и моего шеврона. Спасибо за рекламу, господин Бляйхер, довожу до твоего сведения, что мне этот шеврон, а также крест 72-й бригады вручила сама бригада за системную помощь черным запорожцам с начала войны", – написал он и попросил Березу "передать привет женскому монастырю".

Спор между политиками продолжился в комментариях к посту Лещенко.

Береза написал, что "бл...ди не знают, что шевроны носить не имеют права", так как "привыкли надевать на себя все, что угодно".

Лещенко ответил Березе: "Бл...дь – это то, что ты каждое утро видишь перед собой в зеркале", – и назвал собеседника "клоуном". Он утверждает, что Береза правил свой пост после того, как ему "позвонили пацаны с ноля и натянули сову на глобус".

Под постом Лещенко уже сотни комментариев. В частности, эксперт по публичным закупкам Евгений Сильвестров написал ему, что шеврон можно носить в том случае, если человек – часть бригады. Лещенко в ответ опубликовал фото нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины – в платье, украшенном шевронами – и спросил: "Серьезно?"