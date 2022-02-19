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Нардеп Бондарев: Лещенко – это символ "Укрзалізниці". Некомпетентность и коррупция

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Константин Бондарев: Снова назначение тех же лиц, которые опять будут наблюдать за коррупцией и некомпетентностью в "Укрзалізниці"
Константин Бондарев: Снова назначение тех же лиц, которые опять будут наблюдать за коррупцией и некомпетентностью в "Укрзалізниці"
Фото: Костянтин Бондарєв / Facebook

Выводы временной следственной комиссии парламента по ситуации в "Укрзалізниці" власть должна принять, чтобы навести порядок на предприятии, заявил 16 февраля с парламентской трибуны народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК Константин Бондарев. Трансляцию заседания вел в YouTube телеканал "Рада".

"Сергей Лещенко – это символ "Укрзалізниці". Некомпетентность и коррупция. И это сказано в выводах, подготовленных в отчете временной следственной комиссии. Некомпетентность, потому что 90% за последние пять лет временно назначены в руководстве "Укрзалізниці". Казалось бы, по требованию ВСК действительно правительство уволило наблюдательный совет. Но что мы увидели? Снова назначение тех же лиц, которые опять будут наблюдать за коррупцией и некомпетентностью в "Укрзалізниці", – сказал Бондарев.

Он добавил, что Кабмин и руководство "Укрзалізниці" не отреагировали на рекомендации ВСК по преодолению коррупции.

"Я хотел бы, чтобы этот отчет чиновники прочли и сделали выводы. Отчет действенный, там изложены все факты – что нужно сделать, чтобы побороть коррупцию и навести порядок в "Укрзалізниці", – заявил политик.

В этот день, 16 февраля, парламент принял постановление об отчете временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. Постановление №7001 поддержали 282 народных депутата.

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что компания в 2021 году не смогла в полной мере удовлетворить потребности растущей экономики Украины в грузовых перевозках.

“В целом из-за непрофессионального управления, из-за оттока грузов на другие виды транспорта, из-за дискриминационных и коррупционных подходов к организации перевозок недополученные доходы и убытки в секторе грузовых перевозок по состоянию на 2021 год могут составлять от 6 до 8 млрд грн в год. Что свидетельствует о необходимости более тщательного контроля сектора грузовых перевозок железнодорожного транспорта со стороны акционера АО “УЗ” – правительства – и со стороны правоохранительных органов”, – говорится в отчете ВСК.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину. ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Теги: Верховная Рада, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, временная следственная комиссия, Константин Бондарев
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