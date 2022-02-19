Нардеп Бондарев: Лещенко – это символ "Укрзалізниці". Некомпетентность и коррупция

Константин Бондарев: Снова назначение тех же лиц, которые опять будут наблюдать за коррупцией и некомпетентностью в "Укрзалізниці" Фото: Костянтин Бондарєв / Facebook

"Сергей Лещенко – это символ "Укрзалізниці". Некомпетентность и коррупция. И это сказано в выводах, подготовленных в отчете временной следственной комиссии. Некомпетентность, потому что 90% за последние пять лет временно назначены в руководстве "Укрзалізниці". Казалось бы, по требованию ВСК действительно правительство уволило наблюдательный совет. Но что мы увидели? Снова назначение тех же лиц, которые опять будут наблюдать за коррупцией и некомпетентностью в "Укрзалізниці", – сказал Бондарев.

Он добавил, что Кабмин и руководство "Укрзалізниці" не отреагировали на рекомендации ВСК по преодолению коррупции.

"Я хотел бы, чтобы этот отчет чиновники прочли и сделали выводы. Отчет действенный, там изложены все факты – что нужно сделать, чтобы побороть коррупцию и навести порядок в "Укрзалізниці", – заявил политик.

В этот день, 16 февраля, парламент принял постановление об отчете временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. Постановление №7001 поддержали 282 народных депутата.

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что компания в 2021 году не смогла в полной мере удовлетворить потребности растущей экономики Украины в грузовых перевозках.

“В целом из-за непрофессионального управления, из-за оттока грузов на другие виды транспорта, из-за дискриминационных и коррупционных подходов к организации перевозок недополученные доходы и убытки в секторе грузовых перевозок по состоянию на 2021 год могут составлять от 6 до 8 млрд грн в год. Что свидетельствует о необходимости более тщательного контроля сектора грузовых перевозок железнодорожного транспорта со стороны акционера АО “УЗ” – правительства – и со стороны правоохранительных органов”, – говорится в отчете ВСК.