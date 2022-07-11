Немецкие левые требуют прекратить поставки оружия Украине

“Я совсем не радикальный пацифист по этому поводу. Но, как и 40% населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны, если Украине будет передано больше оружия“, – сказал он.
По его мнению, заострять внимание на ситуации в Украине – “безответственно” со стороны канцлера Германии Олафа Щольца. В то же время Ширдеван утверждает, что его партия выступает за экономическую и гуманитарную поддержку Украины и за санкции против России.
"Левая партия" – третья по величине партия Германии и самая мощная сила в оппозиции. По информации Deutsche Welle, это единственная сила в Германии, которая требует немедленного вывода немецких войск из зарубежных миссий и роспуска НАТО.
Немецкое издание Redaktionsnetzwerks Deutschland сообщало, что на партийной конференции в Эрфурте в конце июня левые осудили агрессивную войну России против Украины, но некоторые члены политсилы подчеркивали "общую ответственность НАТО за войну" и в то же время обвиняли Украину в несоблюдении Минских соглашений по урегулированию конфликта с Россией после 2014 года.
По данным немецкого таблоида Bild, Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.