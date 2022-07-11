Немецкие левые требуют прекратить поставки оружия Украине

“Я совсем не радикальный пацифист по этому поводу. Но, как и 40% населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны, если Украине будет передано больше оружия“, – сказал он.

По его мнению, заострять внимание на ситуации в Украине – “безответственно” со стороны канцлера Германии Олафа Щольца. В то же время Ширдеван утверждает, что его партия выступает за экономическую и гуманитарную поддержку Украины и за санкции против России.