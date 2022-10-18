"Били каждый день, это фашисты". Освобожденные женщины рассказали об условиях в плену

"Над нами издевались, нас били. Они просто нелюди. Женщин били больше всего женщины. Нас из камеры выводили каждое утро и каждый вечер считать, и нас били каждый раз. Только на Валуйках не били, но там морально издевались на нами", – рассказала одна из освобожденных.

Это подтвердила и другая женщина.

"Кое-кто из нас, наверное, вообще надежду потерял. Издевались как только могли. Я вам честно скажу, это фашисты", – сказала она.

Еще одна освобожденная рассказала, что россияне заставляли их принимать гражданство РФ.

"Если есть родственники в Мариуполе, "ДНР", заставляли принимать [гражданство]. Я говорила, что у меня нет никого, я отказывалась несколько раз", – сказала женщина.

Еще одна из освобожденных рассказала, что не ко всем пустили представителей Красного Креста, а к кому пустили – не дали полностью закончить работу.

"Когда нас грузили в автобусы, они не успели зайти во все автобусы. В наш автобус зашли два представителя Красного Креста, раздали анкеты. Мы еле успели заполнить свои данные, когда дагестанцы, которые нас сопровождали, передернули затворы автоматов и сказали им срочно выходить. Очень грубо с ними обращались, и те выскочили из автобуса", – сказала она.