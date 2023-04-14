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Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана отправил на фронт 20 оборудованных для боевых действий автомобилей

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14 пикапов оборудуют станинами для пулеметов
14 пикапов оборудуют станинами для пулеметов
Фото: unn.com.ua

На фронт в Донецкую область прибыли внедорожники, которые купил Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана. Об этом пишет 14 апреля информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Весной на фронте стало значительно труднее передвигаться из-за дождей и распутицы. Конечно, сложные погодные условия и природные ландшафты создают преграды и для врага. Но нашим бойцам для успеха и победы нужно техническое преимущество. Именно поэтому совместно с моим благотворительным фондом мы приобрели и отправляем на фронт 20 автомобилей в рамках проекта "Двигатели победы", – отметил основатель фонда Эдуард Мкртчан, который сейчас также участвует в боевых действиях в Донецкой области. 

Он добавил, что 14 пикапов оборудуют станинами для пулеметов, чтобы можно было быстро двигаться и прицельно бить по оккупантам.

"Мы также приобрели это оборудование для военных. Внедорожники доставлены в Украину, отремонтированы и покрашены. На днях они отправляются на передовую. Машины предназначены подразделениям ВСУ, выполняющим боевые задачи в Донецкой области. Помощь будет продолжаться в плотном сотрудничестве с Донецкой областной военной администрацией", – сказал Мкртчан.

УНН отмечает, что в марте фонд купил и передал станины и треноги для пулеметов.

"Благотворители активно помогают гражданским жителям Донецкой области с начала вторжения гуманитарной помощью. Также сейчас продолжается проект "Турбота" благотворительного фонда. В его рамках пострадавшие от боевых действий общины получают строительные материалы для восстановления инфраструктуры. Всего на начало 2023 года Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана передал гуманитарной помощи на более чем 30 млн грн", – сказано в сообщении агентства.

Теги: автомобили, помощь, ВСУ, благотворительный фонд , Эдуард Мкртчан
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