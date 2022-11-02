Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал гуманитарную помощь для Донецкой области

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана закупил 1800 буржуек, которые получат деоккупированные общины Донбасса и общины на линии фронта.

"Жителям, у которых нет отопления, мы передаем гуманитарную помощь в виде тысяч печек-буржуек. Это оборудование поможет местным жителям пережить грядущую зиму, которую прогнозируют чрезвычайно сложной. Верим, что совместными усилиями мы согреем людей, которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий, – цитирует пресс-служба основателя и мецената фонда Эдуарда Мкртчана. – Пока Вооруженные силы Украины отстаивают нашу землю и ежедневно приближают победу над врагом, мы заботимся об украинцах, которые пострадали в результате российского вторжения. Цель у всех общая – свободная, сильная, независимая Украина".

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет активную общественную деятельность с августа 2021 года. Основные приоритеты – позитивные изменения в образовании и медицине, инфраструктурные проекты и социальные инициативы.

С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, пострадавшего от вторжения оккупанта. Жители Донецкой области могут обратиться в фонд за психологической, юридической, гуманитарной помощью на безвозмездной основе, отметили в пресс-службе.