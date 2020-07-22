Боевики на Донбассе с помощью беспилотника ранили двух украинских военных – штаб ООС

В районе Богдановки боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе 22 июля с помощью беспилотника ранили двух украинских военных. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Против военнослужащих ВСУ в Богдановке Донецкой области российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Двое военных, получившие осколочные ранения, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Силы ООС открыли по боевикам ответный огонь. Потери противника уточняются.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.