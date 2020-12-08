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Боевики на Донбассе стягивают к передовой артиллерию и танки – украинская разведка

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупантов на Донбассе привлекает максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

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По данным разведки, боевики в ОРДЛО проводят занятия по огневой подготовке
По данным разведки, боевики в ОРДЛО проводят занятия по огневой подготовке
Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе стягивают к передовой артиллерийские подразделения и танки. Об этом 8 декабря со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Украины.

"Противник усиливает передовые позиции 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники от линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

По информации Главного управления разведки Минобороны, командование оперативной группировки российских оккупантов привлекает максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

В частности, на этой неделе на полигонах в не подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей боевики одновременно проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, оккупация, танки, Министерство обороны Украины, вооружение, разведка, боевики, артиллерия, война на Донбассе
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