Боевики обстреляли позиции ВСУ, один военный пострадал – штаб ООС

Состояние украинского военного, который получил пулевое ранение на Донбассе, оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Боевые действия на Донбассе начались в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

20 марта боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Луганском направлении. Об этом проинформировал пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – рассказали в пресс-центре.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

"Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.