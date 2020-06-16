Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница – штаб ООС

Российские оккупанты открыли огонь с направления поселка Яковлевка, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом 16 июня сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что огонь по населенному пункту российские оккупанты открыли с направления поселка Яковлевка вечером 15 июня.

В результате обстрела боевиков минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница. Ее доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности, шиферного ограждения домохозяйства.

"Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – подчеркнули в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.