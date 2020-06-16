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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница – штаб ООС

Российские оккупанты открыли огонь с направления поселка Яковлевка, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Пострадавшую женщину доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы
Пострадавшую женщину доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы
Фото: depositphotos.com

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом 16 июня сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что огонь по населенному пункту российские оккупанты открыли с направления поселка Яковлевка вечером 15 июня.

В результате обстрела боевиков минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница. Ее доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности, шиферного ограждения домохозяйства. 

"Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/878368345989116

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, агрессия, боевики, Авдеевка, обстрелы, ранение, ООС
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