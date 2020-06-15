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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения получил один украинский военный

По данным украинской разведки, 14 июня военнослужащие операции Объединенных сил уничтожили одного российского наемника.

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С начала новых суток на Донбассе тихо
С начала новых суток на Донбассе тихо
Фото: ЕРА

За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы по украинским позициям вблизи Луганского, Орехово, Травневого и хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Авдеевки, Каменки, Марьинки и Песок. 

"Наши защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства", – говорится в сообещении.

По данным разведки, 14 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/877467669412517

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, разведка, боевики, Марьинка, Авдеевка, украинский военный, Орехово, Каменка, Луганское, обстрелы, война на Донбассе, ранение, Травневое, операция Объединенных сил
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