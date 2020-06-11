Боевики сбросили гранату с беспилотника, ранен украинский военный – штаб ООС

Раненный возе Павлополя украинский военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе с беспилотника сбросили гранату на позиции украинских военнослужащих в районе Павлополя Донецкой области. Об этом 11 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

В результате взрыва гранаты (по предварительной информации, это был ВОГ-17) один украинский военный получил ранение. Он оперативно был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На обстрел со стороны российских оккупантов силы ООС ответили встречным огнем. Потери противника уточняются.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.