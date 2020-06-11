Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики сбросили гранату с беспилотника, ранен украинский военный – штаб ООС

Раненный возе Павлополя украинский военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На обстрел со стороны российских оккупантов силы ООС ответили встречным огнем
На обстрел со стороны российских оккупантов силы ООС ответили встречным огнем
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики на Донбассе с беспилотника сбросили гранату на позиции украинских военнослужащих в районе Павлополя Донецкой области. Об этом 11 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

В результате взрыва гранаты (по предварительной информации, это был ВОГ-17) один украинский военный получил ранение. Он оперативно был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На обстрел со стороны российских оккупантов силы ООС ответили встречным огнем. Потери противника уточняются.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/874625323030085

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Павлополь, обстрелы, военнослужащий, ранение, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS