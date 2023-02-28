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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 1 млн украинцев остались без жилья – Шуляк

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В Украине повреждены миллионы квадратных метров жилья
В Украине повреждены миллионы квадратных метров жилья
Фото: EPA

"Лидерами" по количеству людей, которые потеряли жилье в результате военных действий, являются Донецкая, Харьковская и Киевская области. Об этом рассказала глава партии "Слуга народа", народный депутат, председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк на брифинге 28 февраля, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ" в Telegram.

По словам Шуляк, через приложение "Дія" граждане Украины уже подали 335 145 заявок, касающихся 23 млн м² жилья, поврежденного или разрушенного российскими оккупантами.

"Мы понимаем, что эта цифра не окончательная. По состоянию на сегодняшний день более 1 млн граждан осталось без крова, поэтому мы считаем чрезвычайно важным, что законопроект №7198 [о возмещении разрушенного и поврежденного жилья] был принят", – сказала Шуляк.

По ее словам, правительство в течение двух месяцев разработает соответствующее постановление КМУ, где будет определена стоимость квадратного метра для компенсации для каждого региона Украины. В настоящее время у государства есть 17 млрд грн – это те источники, которые будут использованы именно для этих выплат.

Контекст:

Законопроект №7198 был внесен в Верховную Раду в марте 2022 года, в первом чтении его приняли 1 апреля. По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Киевская область, Харьковская область, жилье, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, Елена Шуляк, компенсация
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