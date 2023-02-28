Более 1 млн украинцев остались без жилья – Шуляк

По словам Шуляк, через приложение "Дія" граждане Украины уже подали 335 145 заявок, касающихся 23 млн м² жилья, поврежденного или разрушенного российскими оккупантами.

"Мы понимаем, что эта цифра не окончательная. По состоянию на сегодняшний день более 1 млн граждан осталось без крова, поэтому мы считаем чрезвычайно важным, что законопроект №7198 [о возмещении разрушенного и поврежденного жилья] был принят", – сказала Шуляк.

По ее словам, правительство в течение двух месяцев разработает соответствующее постановление КМУ, где будет определена стоимость квадратного метра для компенсации для каждого региона Украины. В настоящее время у государства есть 17 млрд грн – это те источники, которые будут использованы именно для этих выплат.