Более 15 млн человек в Украине после войны будут нуждаться в психологической поддержке – Ляшко

"Война оказывает значительное влияние на психоэмоциональное состояние каждого человека. Даже если мы не признаем то, что [война] на нас влияет, это не так... Мы рассчитываем на цифру 15 млн человек, у которых будут изменения в психоэмоциональном состоянии", – сказал Ляшко.

По словам чиновника, Минздрав уже провел аудит действующей системы психологической поддержки и аудит имеющихся ресурсов. По его словам, сейчас идет переобучение семейных врачей по программе mhGAP, чтобы они могли определять изменения в психоэмоциональном состоянии пациентов и направлять их к соответствующим специалистам.

Также министерство проводит обучение для психологов, которые работают в сфере образования.