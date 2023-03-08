Более 15 млн человек в Украине после войны будут нуждаться в психологической поддержке – Ляшко

"Война оказывает значительное влияние на психоэмоциональное состояние каждого человека. Даже если мы не признаем то, что [война] на нас влияет, это не так... Мы рассчитываем на цифру 15 млн человек, у которых будут изменения в психоэмоциональном состоянии", – сказал Ляшко.
По словам чиновника, Минздрав уже провел аудит действующей системы психологической поддержки и аудит имеющихся ресурсов. По его словам, сейчас идет переобучение семейных врачей по программе mhGAP, чтобы они могли определять изменения в психоэмоциональном состоянии пациентов и направлять их к соответствующим специалистам.
Также министерство проводит обучение для психологов, которые работают в сфере образования.
По данным ВОЗ, в связи с военным конфликтом 10 млн человек в Украине могут страдать психическим расстройством.
По подсчетам Минздрава, не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с полномасштабной войной в стране.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало 12 марта в Facebook информацию о ПТСР, которое может возникнуть, в частности, в условиях войны, происходящей сейчас между Украиной и Россией. "ГОРДОН" также объяснял, как определить и преодолеть ПТСР.