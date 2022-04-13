Продукцию более 3 тыс. торговых марок, принадлежащих резидентам РФ, продолжают покупать украинцы

Речь идет, в частности, о детском питании марок "Агуша", "Засинайко", "Тема", чае "Лисма", Curtis, "Майский", молочных продуктах "Простоквашино", "Актуаль", "Веселый молочник", "Чудо", косметике Faberlic, а также лекарствах виферон, диоксидин, реабилар.

Пивные бренды "Балтика", "Жигули" и средства массовой информации "АиФ" и РБК также принадлежат резидентам РФ.

"Существует вероятность, что эти торговые марки будут перерегистрированы на резидентов других стран, чтобы обойти санкции. Укрпатент продолжает рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и изменение действующих даже во время войны. Обычно на эту операцию уходит около трех месяцев. Поэтому уже через два месяца можно будет увидеть в реестре первые попытки замены собственников на нерезидентов РФ", – пояснили в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)