Johnson & Johnson приостановит поставки в Россию средств личной гигиены

При этом Johnson & Johnson заявила, что продолжит поставлять в РФ лекарства и медицинское оборудование, поскольку они исключены из-под западных санкций. Однако ранее компания сообщила, что больше не будет включать пациентов в клинические испытания лекарств, проводящиеся ею в России.

Компания, которая получает около 1% своих продаж из России, ранее заявляла, что половина ее бизнеса в регионе – это фармацевтика, а большая часть ее продуктового портфеля относящаяся к сфере товаров для здоровья, приходится на жизненно важные сферы здравоохранения.

Johnson & Johnson является одним из крупнейших производителей лекарств в мире, а также имеет крупный бизнес по производству товаров для здоровья, который продает косметику, средства по уходу за кожей и за полостью рта под такими брендами, как Neutrogena, Aveeno и Listerine.