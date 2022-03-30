Johnson & Johnson приостановит поставки в Россию средств личной гигиены

При этом Johnson & Johnson заявила, что продолжит поставлять в РФ лекарства и медицинское оборудование, поскольку они исключены из-под западных санкций. Однако ранее компания сообщила, что больше не будет включать пациентов в клинические испытания лекарств, проводящиеся ею в России.
Компания, которая получает около 1% своих продаж из России, ранее заявляла, что половина ее бизнеса в регионе – это фармацевтика, а большая часть ее продуктового портфеля относящаяся к сфере товаров для здоровья, приходится на жизненно важные сферы здравоохранения.
Johnson & Johnson является одним из крупнейших производителей лекарств в мире, а также имеет крупный бизнес по производству товаров для здоровья, который продает косметику, средства по уходу за кожей и за полостью рта под такими брендами, как Neutrogena, Aveeno и Listerine.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, с начала российского вторжения в Украину РФ покинули уже более 500 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре Coca-Cola, Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.