"Более восьми лет скрывался от правосудия". СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал флаг РФ над мэрией Харькова

"Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытки насильственного захвата власти в регионе. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения. Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал за изменение границ Украины и захват государственных органов. Больше всего таких "эфиров" с его участием было снято представителями кремлевского телеканала "Россия 1", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что когда проект РФ провалился, фигурант решил "залечь на дно". Для этого он прибегнул к конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптическим прицелом, самозарядную винтовку Z-10 и патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)