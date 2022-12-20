ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Более восьми лет скрывался от правосудия". СБУ задержала сторонника "Новороссии", который в 2014 году поднимал флаг РФ над мэрией Харькова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб
Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове разоблачила сторонника российских оккупантов. Об этом 20 декабря в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытки насильственного захвата власти в регионе. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения. Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал за изменение границ Украины и захват государственных органов. Больше всего таких "эфиров" с его участием было снято представителями кремлевского телеканала "Россия 1", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что когда проект РФ провалился, фигурант решил "залечь на дно". Для этого он прибегнул к конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили флаги РФ и георгиевские ленты, снайперскую винтовку с оптическим прицелом, самозарядную винтовку Z-10 и патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к подготовке диверсий российских спецслужб.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid022ho1kojx9nu9cM7nFJjm9RpTiSgv2jReKy27MmtL3YaBFuQAxXLDA5Bc8QEXhMFxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, Новороссия, контрразведка, спецслужбы, война России против Украины, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (71170)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (28488)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25241)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (23621)
5
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (16006)
6
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (15644)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (11859)
8
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (11029)
 
 
 
 