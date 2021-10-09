Блогер Медушевская о деле против мэра Одессы: Это вовсе не борьба с Трухановым, это еще один шажок или ползок к Новороссии

"Вот то, что сейчас "узеленские" задумали с моим городом, – это вовсе не борьба с Геннадием Трухановым, вовсе нет, это еще один шажок или ползок к Новороссии, которая, как мы думали, приказала долго жить еще в 2014-м! Рано мы радовались! – написала Медушевская. – И что бы вы мне ни писали тут за Труханова – он город не сдал! Держал под украинским прапором! И я была спокойна! А вот теперь я напряглась... Очень мы важный город для Украины, если его сдать под Новороссию – капец всей стране..."

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн. Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения в понедельник, 11 октября.

Как пишет "Украинская правда", во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога. "120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.