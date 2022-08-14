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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больше 100 поврежденных домов. Донецкая ОВА показала последствия ракетного удара по Краматорску

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Оккупанты 12 августа нанесли ракетный удар по Краматорску
Оккупанты 12 августа нанесли ракетный удар по Краматорску
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

Количество раненых мирных жителей в результате обстрела Краматорска 12 августа возросло до 15 человек. Об этом сообщил глава управления полиции Донецкой области Руслан Осипенко на видео, опубликованном Донецкой ОВА 13 августа в YouTube.

"К сожалению, имеем раненых около 15 человек, среди которых один ребенок, и, к сожалению, троих погибших", – сказал Осипенко.

В ОВА сообщили также, что в результате удара "Искандером" по частному сектору Краматорска повреждено более 100 домов.

"Еще одно военное преступление россиян в Донецкой области. Россияне целенаправленно бьют по гражданским и продолжат это делать, пока смогут. В области не осталось абсолютно безопасных мест", – говорится в видео. 

Вечером 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, по предварительным данным – "Искандерами". Сразу погибли от обстрела два жителя, было известно о 13 пострадавших. Позднее одна из раненых умерла в больнице

Война России против Украины. Главное (обновляется)

видео

Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube
Теги: Донецкая область, Краматорск, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие
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