Больше 100 поврежденных домов. Донецкая ОВА показала последствия ракетного удара по Краматорску

"К сожалению, имеем раненых около 15 человек, среди которых один ребенок, и, к сожалению, троих погибших", – сказал Осипенко.

В ОВА сообщили также, что в результате удара "Искандером" по частному сектору Краматорска повреждено более 100 домов.

"Еще одно военное преступление россиян в Донецкой области. Россияне целенаправленно бьют по гражданским и продолжат это делать, пока смогут. В области не осталось абсолютно безопасных мест", – говорится в видео.

Вечером 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, по предварительным данным – "Искандерами". Сразу погибли от обстрела два жителя, было известно о 13 пострадавших. Позднее одна из раненых умерла в больнице.

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