Донецкая ОВА показала последствия удара россиян по Краматорску из комплекса С-300

В результате обстрела повреждены три дома Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в четыре метра в ширину и полтора метра в глубину", – говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал, однако повреждены три дома.

В ОВА отметили, что Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно наносить удары по городу.

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Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube

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