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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Донецкая ОВА показала последствия удара россиян по Краматорску из комплекса С-300

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В результате обстрела повреждены три дома
В результате обстрела повреждены три дома
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области из зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в четыре метра в ширину и полтора метра в глубину", – говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал, однако повреждены три дома.

В ОВА отметили, что Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно наносить удары по городу.

ВИДЕО
Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай 1 августа.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, облгосадминистрация, российские оккупанты
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