Донецкая ОВА показала последствия удара россиян по Краматорску из комплекса С-300

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в четыре метра в ширину и полтора метра в глубину", – говорится в сообщении.
В результате обстрела никто не пострадал, однако повреждены три дома.
В ОВА отметили, что Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно наносить удары по городу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля, но полностью область еще не оккупирована, сообщал глава ОВА Сергей Гайдай 1 августа.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.