Выросло число жертв вечернего обстрела Краматорска

"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже трое погибших после вечернего ракетного удара по Ивановке", – написал он.
Вечером 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, по предварительным данным – "Искандерами". Сразу погибли от обстрела два жителя, 13 получили ранения, были повреждены десятки домов.
Оккупанты обстреливали Краматорск и в ночь на 12 августа. Гончаренко сообщал об 11 ракетных ударах по частному сектору.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После оккупации части Донецкой области российскими войсками и пророссийскими группировками в 2014 году Краматорск стал административным центром региона. С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года промзона и жилые районы города подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупационных войск.
2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в другие регионы Украины. Эвакуировать планируют около 200 тыс. человек.