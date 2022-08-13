Выросло число жертв вечернего обстрела Краматорска

Количество жертв ракетного удара по Краматорску возросло до трех человек Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже трое погибших после вечернего ракетного удара по Ивановке", – написал он.

Вечером 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, по предварительным данным – "Искандерами". Сразу погибли от обстрела два жителя, 13 получили ранения, были повреждены десятки домов.

Оккупанты обстреливали Краматорск и в ночь на 12 августа. Гончаренко сообщал об 11 ракетных ударах по частному сектору.

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