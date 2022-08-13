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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выросло число жертв вечернего обстрела Краматорска

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Количество жертв ракетного удара по Краматорску возросло до трех человек
Количество жертв ракетного удара по Краматорску возросло до трех человек
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Раненая в результате удара российских оккупантов вечером 12 августа по Краматорску Донецкой области женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил в Facebook ночью мэр города Александр Гончаренко.

"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже трое погибших после  вечернего ракетного удара по Ивановке", – написал он.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0xfaK3yzGoKBnn6qp5mJTS5PrMtzkRRK7PmiGPhMNzWppV7eRaNXoLwsioNJCTvU5l

Вечером 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, по предварительным данным – "Искандерами". Сразу погибли от обстрела два жителя, 13 получили ранения, были повреждены десятки домов.

Оккупанты обстреливали Краматорск и в ночь на 12 августа. Гончаренко сообщал об 11 ракетных ударах по частному сектору.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После оккупации части Донецкой области российскими войсками и пророссийскими группировками в 2014 году Краматорск стал административным центром региона. С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года промзона и жилые районы города подвергаются постоянным обстрелам со стороны оккупационных войск.

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в другие регионы Украины. Эвакуировать планируют около 200 тыс. человек.

Теги: Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Александр Гончаренко
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