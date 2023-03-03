Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российский ЗРК "Тор М1", РСЗО "Град" и систему дистанционного минирования "Земледелие"

"Проведя разведку и обнаружив цели оккупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный зенитный ракетный комплекс "Тор М1" и российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", – сообщили в Нацгвардии.

Также были уничтожены вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".