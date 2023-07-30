"Быстрее любого корабля в Черном море". CNN показал репортаж об украинских морских дронах

Журналисты побывали на военной базе, где проходят испытания морские дроны. Им показали военные морские беспилотники, которые раньше не демонстрировали представителям СМИ. Военные не назвали журналистам своих имен или воинских званий, а съемка велась так, чтобы не было видно лиц.
Беспилотники, о которых идет речь, позволяют военным атаковать и вести наблюдения за россиянами в Черном море и на Крымском полуострове.
Разработчик, пожелавший остаться неназванным, сказал, что работа над морскими беспилотниками началась только после начала войны.
"Это было очень важно, потому что у нас было не очень много сил, чтобы противостоять морскому государству – России. И нам нужно было разработать что-то свое, потому что у нас не было существующих возможностей", – сказал он.
По его словам, эти дроны – полностью украинская разработка, они спроектированы, собраны и испытаны в Украине.
По словам разработчика, россиянам очень сложно найти беспилотник из-за его небольших размеров. "Скорость этих беспилотников на данный момент превышает скорость любого морского корабля в Черноморском регионе", – подчеркнул он.
Сообщается, что длина беспилотника чуть более пяти метров, весят до 1 тыс. кг, имеют взрывную нагрузку до 300 кг, дальность 800 км, максимальную скорость 80 км/ч.
Источники в украинской обороне подтвердили CNN, что морские беспилотники были причастны как минимум к двум недавним атакам: на Керченский мост в июле и на Севастопольский порт в октябре прошлого года.
24 апреля ночью во временно оккупированном Севастополе очевидцы слышали взрывы и стрельбу. Оккупанты заявили, что флот отразил атаку надводных дронов.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.
26 июля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подтвердил, что разрушение Крымского моста было одной из операций СБУ.