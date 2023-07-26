Глава СБУ впервые официально признал, что его спецслужба подорвала Крымский мост

Малюк признал, что атака на Крымский мост была делом рук СБУ Фото: Укрпошта News / Telegram

"С первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций", – сказал Малюк.

Он выразил уверенность, что уникальные спецоперации, проводимые СБУ, станут сюжетами для новых марок.