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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава СБУ впервые официально признал, что его спецслужба подорвала Крымский мост

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Малюк признал, что атака на Крымский мост была делом рук СБУ
Малюк признал, что атака на Крымский мост была делом рук СБУ
Фото: Укрпошта News / Telegram

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые подтвердил, что разрушение Крымского моста было одной из операций СБУ. Об этом он сказал на церемонии спецпогашения новой марки "Укрпошти", посвященной спецслужбе, 26 июля, сообщает СБУ в Telegram.

"С первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций", – сказал Малюк.

Он выразил уверенность, что уникальные спецоперации, проводимые СБУ, станут сюжетами для новых марок.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, война России против Украины, спецоперация, Крымский мост, Василий Малюк
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