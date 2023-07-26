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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрпошта" ввела в обращение марку, посвященную работе СБУ

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Смелянский и Малюк провели спецпогашение новой марки
Смелянский и Малюк провели спецпогашение новой марки
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины и "Укрпошта" 26 июля представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Марка является финальным выпуском серии "Слава силам обороны и безопасности Украины!". Ее спецпогашение в Киеве провели Глава СБУ Василий Малюк и генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский. Церемония прошла на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где также представлены экспозиции с уничтоженной техникой российских оккупантов.

На церемонии Малюк поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации. Также присутствующие почтили минутой молчания память героев, погибших в войне за Украину.

Как отметил глава СБУ, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

"Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный привет от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!" – добавил он.

По словам Смелянского, тираж марки составляет более 1 млн экземпляров. После спецгашения ее можно приобрести в отделениях "Укрпошти" во всех регионах страны и онлайн.

"Имеем честь запечатлеть на марках спецназовцев СБУ, которые являются реальными героями нашего времени, борются за независимость и победу для нашего государства. В новостях вся страна видит, как Служба безопасности ежедневно разоблачает коллаборантов, разрушает их подлые замыслы и внушает страх во врагов постоянной "бавовной", – сказал он.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля 2022 года "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию, марка "Херсон – это Украина" в честь деоккупации города, рождественская марка "Разъединенные войной", марка "Воины света. Воины добра" в честь сотрудников критической инфраструктуры, марка "Гвардия наступления", марка "ГУР МО Украины".

В сентябре "Укрпошта" объявила о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Укрпошта, Василий Малюк, почтовая марка
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