"Укрпошта" ввела в обращение марку, посвященную работе СБУ

Марка является финальным выпуском серии "Слава силам обороны и безопасности Украины!". Ее спецпогашение в Киеве провели Глава СБУ Василий Малюк и генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский. Церемония прошла на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где также представлены экспозиции с уничтоженной техникой российских оккупантов.

На церемонии Малюк поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации. Также присутствующие почтили минутой молчания память героев, погибших в войне за Украину.

Как отметил глава СБУ, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

"Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный привет от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!" – добавил он.

По словам Смелянского, тираж марки составляет более 1 млн экземпляров. После спецгашения ее можно приобрести в отделениях "Укрпошти" во всех регионах страны и онлайн.

"Имеем честь запечатлеть на марках спецназовцев СБУ, которые являются реальными героями нашего времени, борются за независимость и победу для нашего государства. В новостях вся страна видит, как Служба безопасности ежедневно разоблачает коллаборантов, разрушает их подлые замыслы и внушает страх во врагов постоянной "бавовной", – сказал он.