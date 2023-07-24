Марка "Русский военный корабль" получила "филателистический Оскар" – "Укрпошта"

"Легендарная марка "Русский военный корабль, иди…!", которая была презентована "Укрпоштою" 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" (Италия) – гран-при, или, как его еще называют сами организаторы, "филателистический Оскар", – говорится в сообщении.
Украинская компания отметила, что награда была получена "за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения".
"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", – объясняет "Укрпошта".
В состав международного жюри конкурса "Азиаго" входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, члены правительства, рассказала украинская компания.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный в Черном море и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжил, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно. После этого "Укрпошта" выпустила марку "Русский военный корабль… все!".