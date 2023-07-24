Марка "Русский военный корабль" получила "филателистический Оскар" – "Укрпошта"

Марка была презентована в апреле 2022 года Фото: Укрпошта / Facebook

"Легендарная марка "Русский военный корабль, иди…!", которая была презентована "Укрпоштою" 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" (Италия) – гран-при, или, как его еще называют сами организаторы, "филателистический Оскар", – говорится в сообщении.

Украинская компания отметила, что награда была получена "за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения".

"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", – объясняет "Укрпошта".

В состав международного жюри конкурса "Азиаго" входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, члены правительства, рассказала украинская компания.