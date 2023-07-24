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Марка "Русский военный корабль" получила "филателистический Оскар" – "Укрпошта"

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Марка была презентована в апреле 2022 года
Марка была презентована в апреле 2022 года
Фото: Укрпошта / Facebook

Украинская почтовая марка "Русский военный корабль" получила премию на проходившем в Италии конкурсе "Азиаго". Об этом 24 июля проинформировала компания "Укрпошта".

"Легендарная марка "Русский военный корабль, иди…!", которая была презентована "Укрпоштою" 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" (Италия) – гран-при, или, как его еще называют сами организаторы, "филателистический Оскар", – говорится в сообщении.

Украинская компания отметила, что награда была получена "за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения".

"Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", – объясняет "Укрпошта".

В состав международного жюри конкурса "Азиаго" входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, члены правительства, рассказала украинская компания.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный в Черном море и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжил, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно. После этого "Укрпошта" выпустила марку "Русский военный корабль… все!".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Италия, конкурс, Укрпошта, награда, жюри, почтовая марка
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