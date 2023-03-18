ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица потролил Небензю фотографией марки "Русский военный корабль иди..." на заседании Совбеза ООН и сравнением с Каддафи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кислица: Не только длина, но и содержание выступления Небензи в Совбезе выходит за рамки даже того, что называется бредом
Кислица: Не только длина, но и содержание выступления Небензи в Совбезе выходит за рамки даже того, что называется бредом
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица потроллил российского постпреда Василия Небензю. Украинский политик пришел на заседание Совбеза ООН 17 марта с изображением известной марки "Русский военный корабль иди ..." и опубликовал фото в своем Twitter.

Небензя выступал на заседании около получаса, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Помимо своей речи он зачитал также часть выступления, которое готовила так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова – ей члены Совбеза не разрешили участвовать в заседании.

В частности он заявил якобы Украина в 2014 году направила на Донбасс армию для подавления мирных антиправительственных протестов. Также он обвинил Украину в якобы препятствованию эвакуации проживающих на Донбассе после 24 февраля 2022-го и использовании их в качестве "живого щита".

В своей речи Небензя также повторил кремлевские нарративы о неонацизме в Украине и обвинил Украину в "организации теракта" в Брянской области в начале марта.

"Не только длина, но и содержание выступления Небензи в Совбезе выходит за рамки даже того, что называется бредом... Неужели он верит, что этот поток галиматьи может отменить очевидное – [президент РФ Владимир] Путин и его приспешники – военные преступники? Мои симпатии переводчикам ООН",  – отреагировал на выступление Небензи Кислица.

Публикацию он проиллюстрировал фотографией из зала Совбеза, на которой видно, что на его столе лежит изображение марки "Русский военный корабль иди...".

В другом посте Кислица сравнил Небензю с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

"Посланник Путина не одинок – в 2009 году После 75-минутных попыток перевести безумные бредни Каддафи в ООН на английский язык личный переводчик ливийского диктатора потерялся в переводе. "Я просто не могу больше этого терпеть", – крикнул в микрофон переводчик Каддафи – по-арабски", – написал он.

Контекст:

Заседание Совбеза ООН 17 марта посвящено обсуждению гуманитарной ситуации в Украине, вызванной полномасштабным российским вторжением.

Постпред Франции Никола де Ривьер на заседании заявил, что ответственные за преступления в Украине должны предстать перед Международным уголовным судом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, Донбасс, Совет Безопасности ООН, вторжение, Сергей Кислица, Дарья Морозова, Василий Небензя, диктатор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (81854)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (73877)
3
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (66853)
4
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (41468)
5
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (28710)
6
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24151)
7
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото (20903)
8
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (20425)
 
 
 
 