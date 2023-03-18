Кислица потролил Небензю фотографией марки "Русский военный корабль иди..." на заседании Совбеза ООН и сравнением с Каддафи

Кислица: Не только длина, но и содержание выступления Небензи в Совбезе выходит за рамки даже того, что называется бредом Фото: EPA

Небензя выступал на заседании около получаса, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Помимо своей речи он зачитал также часть выступления, которое готовила так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова – ей члены Совбеза не разрешили участвовать в заседании.

В частности он заявил якобы Украина в 2014 году направила на Донбасс армию для подавления мирных антиправительственных протестов. Также он обвинил Украину в якобы препятствованию эвакуации проживающих на Донбассе после 24 февраля 2022-го и использовании их в качестве "живого щита".

В своей речи Небензя также повторил кремлевские нарративы о неонацизме в Украине и обвинил Украину в "организации теракта" в Брянской области в начале марта.

"Не только длина, но и содержание выступления Небензи в Совбезе выходит за рамки даже того, что называется бредом... Неужели он верит, что этот поток галиматьи может отменить очевидное – [президент РФ Владимир] Путин и его приспешники – военные преступники? Мои симпатии переводчикам ООН", – отреагировал на выступление Небензи Кислица.

Публикацию он проиллюстрировал фотографией из зала Совбеза, на которой видно, что на его столе лежит изображение марки "Русский военный корабль иди...".

Not only the length but also the content of Nebenzia’s speech at the Security Council is even beyond what’s called raving…Does he really believe that this torrent of balderdash can cancel the obvious - Putin and his minions are war criminals? My sympathies go to UN interpreters pic.twitter.com/RyKR3WbZcj — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 17, 2023

В другом посте Кислица сравнил Небензю с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

"Посланник Путина не одинок – в 2009 году После 75-минутных попыток перевести безумные бредни Каддафи в ООН на английский язык личный переводчик ливийского диктатора потерялся в переводе. "Я просто не могу больше этого терпеть", – крикнул в микрофон переводчик Каддафи – по-арабски", – написал он.

Putin’s envoy isn’t alone - In 2009 After struggling to turn Khadafy’s insane ramblings at UN into English for 75 minutes Libyan dictator’s personal interpreter got lost in translation.

“I just can’t take it any more,” Khadafy’s interpreter shouted into the microphone – in Arabic https://t.co/iDSpiNwOYT pic.twitter.com/H01Thnr2BO — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 17, 2023