Ответственные за преступления в Украине должны предстать перед Международным уголовным судом – постпред Франции в Совбезе ООН

Ривьер подчеркнул необходимость привлечения к ответственности тех, кто причастен к преступлениям против Украины в рамках российской агрессии Фото: EPA

"Агрессия РФ против Украины ведется в нарушение фундаментальных принципов статуса ООН и всех международных соглашений, которые защищают гражданских лиц. Генассамблея ООН вновь осудила эту агрессию недвусмысленным и подавляющим большинством голосов 23 февраля", – отметил Ривьер.

Он добавил, что в течение года украинцы являются жертвами действий, совершенных российскими Вооруженным силам и ЧВК "Вагнер".

"Франция поддерживает ордер на арест, выданный сегодня судьями Международного уголовного суда в отношении президента РФ Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что есть достаточно оснований, чтобы отметить их участие в депортации и перемещении украинских детей", – отметил постпред Франции.

Ривьер подчеркнул необходимость привлечения к ответственности тех, кто причастен к преступлениям против Украины в рамках российской агрессии.

"Те, кто ответственны за злоупотребления, должны понести ответственность перед украинскими судами и МУС. Мы поддерживаем расследование", – сказал он.