Ответственные за преступления в Украине должны предстать перед Международным уголовным судом – постпред Франции в Совбезе ООН

"Агрессия РФ против Украины ведется в нарушение фундаментальных принципов статуса ООН и всех международных соглашений, которые защищают гражданских лиц. Генассамблея ООН вновь осудила эту агрессию недвусмысленным и подавляющим большинством голосов 23 февраля", – отметил Ривьер.
Он добавил, что в течение года украинцы являются жертвами действий, совершенных российскими Вооруженным силам и ЧВК "Вагнер".
"Франция поддерживает ордер на арест, выданный сегодня судьями Международного уголовного суда в отношении президента РФ Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой. Суд считает, что есть достаточно оснований, чтобы отметить их участие в депортации и перемещении украинских детей", – отметил постпред Франции.
Ривьер подчеркнул необходимость привлечения к ответственности тех, кто причастен к преступлениям против Украины в рамках российской агрессии.
"Те, кто ответственны за злоупотребления, должны понести ответственность перед украинскими судами и МУС. Мы поддерживаем расследование", – сказал он.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.