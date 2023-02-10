Бывший израильский спецназовец Десятник: В Украине моя группа занималась диверсионной деятельностью. В основном это было минирование дорог, техники, помещений и нейтрализация российских оккупантов

"Я скажу как бы вскользь. В основном моя группа занималась именно диверсионной деятельностью. В основном это было минирование различных видов техники, дорог, помещений и устранение российских оккупантов – нейтрализация. Когда был штурм какой-либо, то мы тоже иногда принимали участие в штурме, зачистке", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Десятник отметил, что на войне ему пришлось увидеть много смертей.
"Я уже не говорю о военных, но также много смертей мирных жителей, детей. Хотел бы этого не видеть, но не могу из своей головы это выбросить. Постоянно воспоминания приходят. И из-за этого еще я остаюсь здесь, в Украине. Я не брошу Украину до победного конца, пока Украина не победит", – добавил он.
Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.
После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.