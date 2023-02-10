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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: В Украине моя группа занималась диверсионной деятельностью. В основном это было минирование дорог, техники, помещений и нейтрализация российских оккупантов

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Десятник: Я не брошу Украину до победного конца, пока Украина не победит
Десятник: Я не брошу Украину до победного конца, пока Украина не победит
Скриншот: ТСН / YouTube

Бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о задачах, которые выполнял на фронте.

"Я скажу как бы вскользь. В основном моя группа занималась именно диверсионной деятельностью. В основном это было минирование различных видов техники, дорог, помещений и устранение российских оккупантов – нейтрализация. Когда был штурм какой-либо, то мы тоже иногда принимали участие в штурме, зачистке", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста. 

Десятник отметил, что на войне ему пришлось увидеть много смертей.

"Я уже не говорю о военных, но также много смертей мирных жителей, детей. Хотел бы этого не видеть, но не могу из своей головы это выбросить. Постоянно воспоминания приходят. И из-за этого еще я остаюсь здесь, в Украине. Я не брошу Украину до победного конца, пока Украина не победит", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, военные, разведка, спецназ, война России против Украины, военнослужащий, Денис Десятник
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