Бывший израильский спецназовец Десятник: Я люблю всем сердцем Украину и хочу здесь жить. Если придется погибнуть – значит, придется. Все умирают

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, философски ли он относится к смерти.

"Я, скажем так, не хочу погибнуть. Потому что у меня есть дети, и я хочу видеть, как они вырастут, как у них будут дети. Но если мне придется погибнуть, скажем, за Украину, то я воспринимаю, что такое может быть. Я понимаю, что у меня на данный момент очень много недоброжелателей, которые мне периодически угрожают в социальных сетях и везде, где они только ни пишут", – сказал Десятник.

По словам бывшего спецназовца, ему и смерти желают, и угрожают, что "где-либо пристрелят, разорвут".

"Я это все понимаю. Где-то, может, какие-то спецслужбы российские когда-то могут на меня выйти, но я знаю, что я нисколько этого не боюсь, и нормально это воспринимаю. Потому что я знаю, за что я боролся и за что я борюсь. Я знаю, что я борюсь здесь за жизни людей, за жизни детей, за страну – я хочу, чтобы она жила. Действительно, я люблю всем сердцем Украину, мне она нравится", – объяснил Десятник.

Он подчеркнул, что хотел бы жить в Украине и в дальнейшем.

"Поэтому если, не дай бог, придется погибнуть – ну, значит, придется. Все рано или поздно умирают. От этого никто не застрахован. Но по крайней мере умереть за страну, которую ты любишь, которая тебе нравится, – я считаю, это достойно. [...] Я просто влюбился в эту страну", – заявил Десятник.

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