Бывший израильский спецназовец Десятник: В последнее время израильские СМИ практически не показывают, что происходит в Украине. Многие у меня спрашивают: "Там до сих пор война?"

"Единственный минус Израиля – что в последнее время практически СМИ не показывают, что происходит в Украине. И многие люди спрашивают даже меня: "А что, там до сих пор война?" Потому что не афишируется, что здесь до сих пор очень сильно страдают люди, очень много погибает людей. Только если самому лазить где-то на страницах интернета или спрашивать кого-либо – тогда они узнают, что да, действительно, здесь до сих пор ужасная полномасштабная война и она ничуть не меньше, чем в первые дни", – поделился Десятник.
В то же время, подчеркнул он, коренные израильтяне полностью поддерживают Украину и категорически настроены против Путина и России.
"Они просто негодуют и ненавидят Путина. Просто ненависть у них к Путину. И очень все болеют за Украину... Это очень нравится, аж на сердце тепло от этого – что они так сильно поддерживают", – отметил военный.
Он добавил, что в Израиле есть и пророссийски настроенные граждане, которые поддерживают путинский режим.
"Это вообще просто неадекватные люди, которые не понимают, за что они... Находясь в Израиле, они бегают и кричат: "Ахмат" – сила!", размахивают флагами... Думаю, это очумелые люди. И Бог им судья просто, если Бог видит, что они делают", – сказал Десятник.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".