Бывший израильский спецназовец Десятник: В последнее время израильские СМИ практически не показывают, что происходит в Украине. Многие у меня спрашивают: "Там до сих пор война?"

"Единственный минус Израиля – что в последнее время практически СМИ не показывают, что происходит в Украине. И многие люди спрашивают даже меня: "А что, там до сих пор война?" Потому что не афишируется, что здесь до сих пор очень сильно страдают люди, очень много погибает людей. Только если самому лазить где-то на страницах интернета или спрашивать кого-либо – тогда они узнают, что да, действительно, здесь до сих пор ужасная полномасштабная война и она ничуть не меньше, чем в первые дни", – поделился Десятник.

В то же время, подчеркнул он, коренные израильтяне полностью поддерживают Украину и категорически настроены против Путина и России.

"Они просто негодуют и ненавидят Путина. Просто ненависть у них к Путину. И очень все болеют за Украину... Это очень нравится, аж на сердце тепло от этого – что они так сильно поддерживают", – отметил военный.

Он добавил, что в Израиле есть и пророссийски настроенные граждане, которые поддерживают путинский режим.

"Это вообще просто неадекватные люди, которые не понимают, за что они... Находясь в Израиле, они бегают и кричат: "Ахмат" – сила!", размахивают флагами... Думаю, это очумелые люди. И Бог им судья просто, если Бог видит, что они делают", – сказал Десятник.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube