Бывший израильский спецназовец Десятник: Все российские военные знали, что они идут на чужую территорию. Никто случайно в Украину не попал. Любой из них мог отказаться

"Конечно, они все несут один и тот же бред: что никто не хотел воевать, что случайно попал. В самом начале они твердили, что шли на учения. Все они говорят то, что мы хотим слышать, чтобы им ничего не было, чтобы они не подверглись никакому наказанию. Все плачут, все раскаиваются", – сказал Десятник.
По его словам, никто из россиян не признает, что все они знали, зачем идут в Украину.
"Все знали, что они идут на чужую территорию. Никто случайно сюда не попал. И любой из них мог отказаться. И я считаю, что нормальный человек мог лучше отсидеть в тюрьме, но быть честен, остаться самим собой, со своей совестью, но не идти в чужой дом и не совершать те зверства, которые они совершали", – подчеркнул военнослужащий.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.