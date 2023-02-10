Бывший израильский спецназовец Десятник: Все российские военные знали, что они идут на чужую территорию. Никто случайно в Украину не попал. Любой из них мог отказаться

"Конечно, они все несут один и тот же бред: что никто не хотел воевать, что случайно попал. В самом начале они твердили, что шли на учения. Все они говорят то, что мы хотим слышать, чтобы им ничего не было, чтобы они не подверглись никакому наказанию. Все плачут, все раскаиваются", – сказал Десятник.

По его словам, никто из россиян не признает, что все они знали, зачем идут в Украину.

"Все знали, что они идут на чужую территорию. Никто случайно сюда не попал. И любой из них мог отказаться. И я считаю, что нормальный человек мог лучше отсидеть в тюрьме, но быть честен, остаться самим собой, со своей совестью, но не идти в чужой дом и не совершать те зверства, которые они совершали", – подчеркнул военнослужащий.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube