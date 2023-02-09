Оккупанту вырезали почку и снова забрали на фронт – перехват ГУР

"Знакомый товарищ – ...бануло ему, короче, осколком. Вырезали одну почку, понял?.. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой... Ну где-то на поле боя подбило, почку вырезали, отпустили домой отлежаться – и все", – поделился военный.
Из перехвата следует, что документального оформления операции не было.
"Почки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит... Нету ничего вообще. Кто делал операцию – вообще неизвестно, вырезали почку в [оккупированной] Ясиноватой", – говорит россиянин.
В описании ГУР к записи сказано, что речь в разговоре идет о "тяжелораненом российском бойце". По выговору рассказчика и его упоминании, что раненого после операции "отвезли отлеживаться в Донецк", можно предположить, что речь идет о подразделении боевиков "ДНР" или насильно мобилизованных там россиянами местных жителей.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на 9 февраля, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине около 135 тыс. солдат.