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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанту вырезали почку и снова забрали на фронт – перехват ГУР

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Кто и как делал операцию, неизвестно, отмечает рассказчик
Кто и как делал операцию, неизвестно, отмечает рассказчик
Фото: depositphotos.com

Один из военных армии РФ рассказал своему товарищу о случае, когда его знакомому удалили почку, никак это не задокументировали и опять отправили воевать. Перехват телефонного разговора опубликовало 8 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Знакомый товарищ – ...бануло ему, короче, осколком. Вырезали одну почку, понял?.. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой... Ну где-то на поле боя подбило, почку вырезали, отпустили домой отлежаться – и все", – поделился военный.

Из перехвата следует, что документального оформления операции не было.

очки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит... Нету ничего вообще. Кто делал операцию  вообще неизвестно, вырезали почку в [оккупированной] Ясиноватой", – говорит россиянин. 

В описании ГУР к записи сказано, что речь в разговоре идет о "тяжелораненом российском бойце". По выговору рассказчика и его упоминании, что раненого после операции "отвезли отлеживаться в Донецк", можно предположить, что речь идет о подразделении боевиков "ДНР" или насильно мобилизованных там россиянами местных жителей.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на 9 февраля, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине около 135 тыс. солдат.

Теги: раненые, армия РФ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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