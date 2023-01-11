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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чемпион Европы Олиферчик рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олиферчик о семье: Мы просто разрыдались, когда друг друга увидели. Они очень хотят в мирный Мариуполь
Олиферчик о семье: Мы просто разрыдались, когда друг друга увидели. Они очень хотят в мирный Мариуполь
Фото: civilvoicesmuseum.org

Чемпион Европы по прыжкам в воду, мариуполец Станислав Олиферчик в день полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе отцом-тренером был в Киеве, а его мать, сестра, бабушка и дедушка оставались в Мариуполе. Свою историю он рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Спортсмен говорит, что, услышав звуки взрывов 24 февраля, не придал им значения, так как слышал подобное в Мариуполе в 2014–2015 годах. Олиферчик рассказывает, что пошел в бассейн на тренировку, но там посоветовали возвращаться в гостиницу.

Пловец говорит, что, позвонив родным в Мариуполь, понял, что они "относительно спокойны и ждут, что все скоро закончится". Но уже 2 марта начались проблемы со связью, город обстреливали и бомбили российские оккупанты.

"Это чувство ужаса не передать",  признается спортсмен.

Олиферчик говорит, что всю информацию о том, что происходит в городе, искал в Telegram-каналах. Там он узнал, что в дом его родных попал снаряд, пока их не было дома. Со временем родным спортсмена удалось уехать. Во время эвакуации их автомобиль обстреляли оккупанты.

Встретиться с семьей Олиферчуку удалось 8 мая.

"Мы просто разрыдались, когда друг друга увидели. Они очень хотят в мирный Мариуполь. Это больше, чем просто место. Для меня это город силы. Все еще не укладывается в голове, что в ближайшие годы мы наверняка туда не попадем. Но верим в лучшее, верим в ВСУ, надеемся, что это мгновение наступит как можно скорее", – заявил спортсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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