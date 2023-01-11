Чемпион Европы Олиферчик рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Олиферчик о семье: Мы просто разрыдались, когда друг друга увидели. Они очень хотят в мирный Мариуполь Фото: civilvoicesmuseum.org

Спортсмен говорит, что, услышав звуки взрывов 24 февраля, не придал им значения, так как слышал подобное в Мариуполе в 2014–2015 годах. Олиферчик рассказывает, что пошел в бассейн на тренировку, но там посоветовали возвращаться в гостиницу.

Пловец говорит, что, позвонив родным в Мариуполь, понял, что они "относительно спокойны и ждут, что все скоро закончится". Но уже 2 марта начались проблемы со связью, город обстреливали и бомбили российские оккупанты.

"Это чувство ужаса не передать", – признается спортсмен.

Олиферчик говорит, что всю информацию о том, что происходит в городе, искал в Telegram-каналах. Там он узнал, что в дом его родных попал снаряд, пока их не было дома. Со временем родным спортсмена удалось уехать. Во время эвакуации их автомобиль обстреляли оккупанты.

Встретиться с семьей Олиферчуку удалось 8 мая.

"Мы просто разрыдались, когда друг друга увидели. Они очень хотят в мирный Мариуполь. Это больше, чем просто место. Для меня это город силы. Все еще не укладывается в голове, что в ближайшие годы мы наверняка туда не попадем. Но верим в лучшее, верим в ВСУ, надеемся, что это мгновение наступит как можно скорее", – заявил спортсмен.

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