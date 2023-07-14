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Cosmolot Airlines: флот боевых птиц для фронта

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Узнать первые подробности и новости Cosmolot Airlines можно будет из официальных источников компании Cosmolot
Узнать первые подробности и новости Cosmolot Airlines можно будет из официальных источников компании Cosmolot
Фото: пресс-служба Cosmolot

Украинская компания Cosmolot создает собственный авиафлот – Cosmolot Airlines, который будет состоять из ударных беспилотников, которые в дальнейшем будут переданы на фронт для эффективного выполнения боевых миссий.

В компании отметили, что авиалинии созданы с учетом реальностей и потребностей фронта: "Идея возникла недавно, и в результате мы будем иметь возможность усилить фронт совершенно новейшими и эффективными технологиями. Точное количество самолетов и их дислокацию пока не называем. Но то, что наш авиафлот будет функциональным и полезным для Украины, – будьте уверены", – комментируют в компании.

В настоящее время продолжаются завершающие действия по проекту. В ближайшее время компания обещает раскрыть все детали. Узнать первые подробности и новости Cosmolot Airlines можно будет из официальных источников компании Cosmolot. Следите за новостями.

Теги: беспилотники, технологии, самолеты
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