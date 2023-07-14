Cosmolot Airlines: флот боевых птиц для фронта

В компании отметили, что авиалинии созданы с учетом реальностей и потребностей фронта: "Идея возникла недавно, и в результате мы будем иметь возможность усилить фронт совершенно новейшими и эффективными технологиями. Точное количество самолетов и их дислокацию пока не называем. Но то, что наш авиафлот будет функциональным и полезным для Украины, – будьте уверены", – комментируют в компании.

В настоящее время продолжаются завершающие действия по проекту. В ближайшее время компания обещает раскрыть все детали. Узнать первые подробности и новости Cosmolot Airlines можно будет из официальных источников компании Cosmolot. Следите за новостями.