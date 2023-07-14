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Россию ночью атаковали беспилотники. Один упал в 4 км от АЭС

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Российские Telegram-каналы пишут о четырех сбитых беспилотниках
Российские Telegram-каналы пишут о четырех сбитых беспилотниках
Фото: depositphotos.com

В ночь на 14 июля в Воронежской и Курской областях России зафиксировали беспилотники. В результате их падения пострадали некоторые жилые дома.

Telegram-канал Baza писал, что над Воронежем ночью сбили три беспилотника. В результате падения обломков никто не пострадал.

Еще один беспилотник-камикадзе упал в городе Курчатове Курской области. Повреждения получил многоквартирный дом. Никто из жителей города не пострадал.

Канал также опубликовал несколько видео из Курчатова, напомнив, что в этом городе находится АЭС.

Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил информацию о беспилотниках. 

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", – написал он в Telegram.

По его словам, частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление. 

По данным Shot, сбитый в Курчатове дрон взорвался в 4 км от Курской АЭС. Взрывной волной выбило окна в восьми квартирах жилого дома.

Контекст:

В России, начавшей полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года, в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников.

Самая резонансная история с БПЛА произошла в ночь со 2-го на 3 мая, когда в районе московского Кремля раздались взрывы. Администрация президента страны-агрессора РФ Владимира Путина назвала их атакой со стороны Киева, заявив, что Украина якобы использовала для нее два беспилотных летательных аппарата. Инцидент в Кремле расценили как "террористическую акцию и покушение на президента РФ" и добавили, что российская сторона "оставляет за собой право на ответные меры".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в ОП не располагают информацией о так называемых ночных атаках на Кремль, и назвал их "нагнетанием ситуации".

Также известно о ряде атак БПЛА на объекты в Белгородской, Брянской и Московской областях, произошедших в апреле и июне.

4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, взрыв, Воронеж, АЭС, беспилотники, взрывы, Курская область
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