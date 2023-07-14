Россию ночью атаковали беспилотники. Один упал в 4 км от АЭС

Telegram-канал Baza писал, что над Воронежем ночью сбили три беспилотника. В результате падения обломков никто не пострадал.

Еще один беспилотник-камикадзе упал в городе Курчатове Курской области. Повреждения получил многоквартирный дом. Никто из жителей города не пострадал.

Канал также опубликовал несколько видео из Курчатова, напомнив, что в этом городе находится АЭС.

Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил информацию о беспилотниках.

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", – написал он в Telegram.

По его словам, частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.

По данным Shot, сбитый в Курчатове дрон взорвался в 4 км от Курской АЭС. Взрывной волной выбило окна в восьми квартирах жилого дома.