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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о чеченцах на войне РФ против Украины: Наверное, забыли, как россияне убивали чеченский народ

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Данилов заявил, что воюющие против Украины чеченцы "закончат очень плохо"
Данилов заявил, что воюющие против Украины чеченцы "закончат очень плохо"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил 30 октября в интервью ТСН, что не понимает, почему в войне России против Украины участвуют представители Чечни.

"Они, наверное, забыли, как россияне убивали их женщин, их родственников, детей убивали, как убивали чеченский народ. Ну, я не знаю, когда они там уже спохватятся. И понимаю, что им здесь как раз нечего делать. Вот что здесь делают чеченцы – для меня большая загадка", – заявил Данилов.

По его словам, чеченцы сейчас – "совместно с россиянами, которые уничтожали народ Чечни неоднократно уже в современном мире".

"Вот что они здесь делают? [...] Но я понимаю, что все они закончат очень плохо", – считает Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В войне против Украины на стороне российских войск участвуют так называемые кадыровцы – жители Чечни, которых в Украину отправляет глава Чечни Рамзан Кадыров.

Контекст:

После распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР существовало непризнанное государственное образование Чеченская Республика Ичкерия.

С декабря 1994-го по август 1996 годов была первая чеченская война, но россиянам не удалось взять регион под свой контроль.

Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам второй чеченской войны.

По разным данным, в результате двух войн погибли порядка 120 тыс. мирных жителей Чечни.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Рамзан Кадыров, война, Чеченская Республика, чеченцы, война России против Украины, женщины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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