Данилов о чеченцах на войне РФ против Украины: Наверное, забыли, как россияне убивали чеченский народ

Данилов заявил, что воюющие против Украины чеченцы "закончат очень плохо" Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Они, наверное, забыли, как россияне убивали их женщин, их родственников, детей убивали, как убивали чеченский народ. Ну, я не знаю, когда они там уже спохватятся. И понимаю, что им здесь как раз нечего делать. Вот что здесь делают чеченцы – для меня большая загадка", – заявил Данилов.

По его словам, чеченцы сейчас – "совместно с россиянами, которые уничтожали народ Чечни неоднократно уже в современном мире".

"Вот что они здесь делают? [...] Но я понимаю, что все они закончат очень плохо", – считает Данилов.

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В войне против Украины на стороне российских войск участвуют так называемые кадыровцы – жители Чечни, которых в Украину отправляет глава Чечни Рамзан Кадыров.