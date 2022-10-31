Данилов о чеченцах на войне РФ против Украины: Наверное, забыли, как россияне убивали чеченский народ

"Они, наверное, забыли, как россияне убивали их женщин, их родственников, детей убивали, как убивали чеченский народ. Ну, я не знаю, когда они там уже спохватятся. И понимаю, что им здесь как раз нечего делать. Вот что здесь делают чеченцы – для меня большая загадка", – заявил Данилов.
По его словам, чеченцы сейчас – "совместно с россиянами, которые уничтожали народ Чечни неоднократно уже в современном мире".
"Вот что они здесь делают? [...] Но я понимаю, что все они закончат очень плохо", – считает Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В войне против Украины на стороне российских войск участвуют так называемые кадыровцы – жители Чечни, которых в Украину отправляет глава Чечни Рамзан Кадыров.
После распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР существовало непризнанное государственное образование Чеченская Республика Ичкерия.
С декабря 1994-го по август 1996 годов была первая чеченская война, но россиянам не удалось взять регион под свой контроль.
Чеченская Республика Ичкерия прекратила существование в 2000 году – по итогам второй чеченской войны.
По разным данным, в результате двух войн погибли порядка 120 тыс. мирных жителей Чечни.