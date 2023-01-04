ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: У меня клаустрофобия и я ни разу не был в убежище с начала войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов рассказал о своих правилах безопасности
Данилов рассказал о своих правилах безопасности
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не спускается в укрытия во время действия сигналов воздушной тревоги. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Рада", которое 4 января транслировалось в национальном телемарафоне.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения представители иностранных спецслужб призывали первых лиц страны очень внимательно относиться к своей личной безопасности.

"Они считали, что ликвидация высшего военного руководства [для россиян] – это задача №1 и они, с большой вероятностью, могут ее выполнить. И их очень раздражало, что мы говорим – этого не будет, потому что вы нас не знаете. Они постоянно считали, что мы – такие же, как и россияне. Это была большая ошибка и наших партеров, и тех, кто сейчас становится нашими партнерами".

Данилов отметил, что протокол безопасности диктует ему несколько условий: секретарь СНБО должен находиться в Киеве, в разных помещениях с президентом Украины, быть на связи со всеми членами ставки.

"Я ни разу не был в бомбоубежище, по личным причинам: у меня есть недостаток – клаустрофобия, не могу находиться в замкнутом пространстве, в подземных бункерах. Но у меня есть своя защита, и я понимаю, что делать в такой ситуации", – добавил Данилов.

Теги: СНБО, бомбоубежище, война России против Украины, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (322839)
2
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (272093)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (100346)
4
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (89176)
5
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (77637)
6
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (74208)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (46581)
8
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (43095)
 
 
 
 