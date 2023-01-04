Данилов: У меня клаустрофобия и я ни разу не был в убежище с начала войны

По его словам, с начала полномасштабного вторжения представители иностранных спецслужб призывали первых лиц страны очень внимательно относиться к своей личной безопасности.

"Они считали, что ликвидация высшего военного руководства [для россиян] – это задача №1 и они, с большой вероятностью, могут ее выполнить. И их очень раздражало, что мы говорим – этого не будет, потому что вы нас не знаете. Они постоянно считали, что мы – такие же, как и россияне. Это была большая ошибка и наших партеров, и тех, кто сейчас становится нашими партнерами".

Данилов отметил, что протокол безопасности диктует ему несколько условий: секретарь СНБО должен находиться в Киеве, в разных помещениях с президентом Украины, быть на связи со всеми членами ставки.

"Я ни разу не был в бомбоубежище, по личным причинам: у меня есть недостаток – клаустрофобия, не могу находиться в замкнутом пространстве, в подземных бункерах. Но у меня есть своя защита, и я понимаю, что делать в такой ситуации", – добавил Данилов.